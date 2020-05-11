— Я никогда не говорил, что "Реал" следует объявить чемпионом при окончательной остановке чемпионата, но если мы сыграем оставшиеся 11 матчей, уверен, моя команда сможет выиграть титул, — рассказал бельгийский вратарь в интервью MARCA.
28-летний Куртуа выступает в составе "Реала" с лета 2018 года, перейдя из "Челси" за 35 млн евро. В нынешнем сезоне вратарь провёл сыграл в 24 матчах чемпионата Испании, пропустил 16 голов и 12 раз сыграл на "ноль".
После 27-и туров "Барселона" опережает "Реал" на два очка.
Куртуа: если сезон будет доигран, "Реал" станет чемпионом Испании
Вратарь "Реала" Тибо Куртуа уверен, что если сезон в Испании будет доигран, то мадридцы возьмут титул.
Фото: Getty Images
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