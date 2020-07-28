Источник: отец Месси купил дом рядом с офисом «Интера»

Бывший владелец "Интера" Массимо Моратти поделился эксклюзивной информацией по поводу возможного перехода нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.

Фото: AS

"Отец Месси купил дом в Милане, возле штаб-квартиры "Интера". Может, это что-то означает", - сказал Моратти.



Ранее сообщалось, что "Интер" проявляет интерес к капитану "Барселоны" и владельцы миланского клуба готовы платить Месси 50 млн евро в год.



Контракт 33-летнего аргентинца с "Барселоной" действует до лета 2021 года.



Источник: La Gazzetta dello Sport