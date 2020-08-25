Конец истории любви? Месси реально уходит из "Барселоны" или меняет руководство?

Воспитанник и капитан «Барселоны» Лионель Месси впервые близок к уходу из клуба. Rusfootball разбирается в происходящем.

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Вчера вечером стартовал 5-й тур в РПЛ. Но совсем скоро баталии аутсайдеров ушли на второй план: из Каталонии грянули ошеломляющие новости. Капитан «Барселоны» Лионель Месси сообщил клубу о желании уйти. Информацию подтвердили многочисленные испанские издания, клуб подтвердил, что получил соответствующий запрос.Официально пока «Барселона» ничего не сообщает, молчит и сам Месси. Но, видимо, на этот раз речь идёт не о слухах. Например, президент Каталонии уже даже написал трогательное сообщение в социальных сетях, заявив, что Месси всегда будет символом города и команды. Информацию фактически подтвердили экс-капитан команды Карлес Пуйоль и форвард Луис Суарес. Они в «твиттере» поддержали Месси, хоть и не сообщили, в чём именно.Аргентинское издание Ole утверждает, что Месси решил уйти из «Барселоны» после непростой беседы с новым главным тренером Роналдом Куманом. Якобы голландец дал понять капитану, что его привилегии в «Барселоне» кончились. Кроме того, Куман потребовал, чтобы Месси начал думать о команде.Если это так, то Куман, конечно, крут. Новый наставник команды, засучив рукава, сразу взялся за дело. Уже сообщил Суаресу, что тот не входит в его планы, а теперь ещё и может вытолкнуть из «Барселоны» человека, который стал символом команды.Вообще, сейчас в «Барселоне» происходят довольно любопытные события. Похоже, что в каталонском клубе начался дворцовый переворот. Следующим летом состоятся выборы нового президента клуба. Но, похоже, в «Барсе» готовы форсировать события. На фоне ситуации с уходом Месси некоторые члены совета директоров, опять же по слухам, вынесли вотум недоверия президенту клуба Хосепу Бартомеу.По всей видимости, президентом недоволен и сам Месси. Ранее уже возник скандал с чёрным пиаром против ведущих игроков клуба, который вроде как организовал Бартомеу. Конечно, ничего доказано не было, но, наверняка, осадок остался. Очевидно, что отношения прежними уже не будут.Видимо, недоволен Месси и самой ситуацией в клубе. Вместо настоящего усиления, необходимого команде, «Барса» покупает Мартина Брэйтуэйта, который, при всём к нему уважении, не может считаться хорошим вариантом для такого клуба. Матч 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией» показал, насколько увязла в проблемах «Барса». «Бавария», выпав ненадолго из европейской элиты, провела перестройку и вернулась настоящей машиной. Теперь то же самое должна сделать «Барселона». А для этого необходимы крупные инвестиции, которых, по всей видимости, пока не будет. Покупка Антуана Гризманна закрыла варианты на ближайшие годы, если только «Барса» не продаст кого-то за крупную сумму.Ситуацию будут активно раскачивать конкуренты Бартомеу. Например, Жозе Фонт, считающийся фаворитом в борьбе за кресло президента, постоянно «вставляет шпильки», указывая на ошибки конкурента. Непонятно только, почему с дворцовым переворотом не захотели ждать до следующего лета.Конечно, никто не знает, как сложится дальнейшая ситуация. Но есть такое чувство, что Месси никуда не уйдёт. Аргентинец на протяжении всей карьеры показывает, насколько для него важна комфортная обстановка. В «Барселоне» его всегда холили и лелеяли, Месси получал всё, о чём просил. Хочется сдвинуть Златана Ибрагимовича на фланг, чтобы самому играть в центре? Легко. Хочется ходить по полю пешком последние 20-30 минут? Без проблем. Месси всегда неприкасаемый.Вряд ли где-то ещё ему будут созданы такие условия. Нет, конечно, абсолютно в любой команде мира он будет ключевым игроком, но перестраивать всю схему под форварда, который уже приближается к закату карьеры – настоящее безумие.К тому же, при переходе в другой чемпионат придётся ещё и пройти процесс адаптации. А если Месси не будет сиять так, как в «Барсе»? Зачем аргентинцу нужно это тёмное пятно в резюме? Пока что куда более вероятным вариантом выглядит продолжение выступления за «Барселону». Да, Месси говорил, что может закончить карьеру в Аргентине, это было бы нормально. По короткому отрезку в Аргентине или условной MLS никто бы не судил Лео. Но совершенно иначе будет выглядеть его переход в «Интер» или «Манчестер Сити». Слишком много рисков, которые Месси не любит.Возможно, угроза уходом из клуба является лишь попыткой давления на того же Кумана, который решил резать по живому. Месси может охладить пыл голландца, чьи позиции в команде вряд ли можно считать зацементированными, учитывая, что «Барса» ждёт Хави.Пока что на Месси претендуют три клуба: «Манчестер Сити», «ПСЖ» и «Интер». Но подписание контракта с аргентинцем вряд ли приведёт к ожидаемым результатам.У «ПСЖ» уже выстроена весьма качественная игра. Конечно, в неё можно вписать Месси, но такой «галактикос» с Лео, Неймаром и Мбаппе выходит за грани рисунка игры Томаса Тухеля. Выпускать всю троицу слишком сложно, учитывая нежелание каждого отрабатывать в защите. Да, можно рассчитывать на атакующую мощь, но сбалансированная «Бавария» такой команде сможет отгрузить всё те же восемь мячей. Да и реально ли потянуть в финансовом плане траты на зарплаты стольких суперзвёзд? Актуальным остаётся и вопрос финансового фэир-плей.Антонио Конте в «Интере» уже создал неплохую систему игры. У команды появился собственный рисунок, который Месси может нарушить. Конте слишком требователен, чтобы терпеть в команде «пешехода». Да и нужно ли самому Лео переходить в далеко не топовый итальянский клуб? Очевидно, что в ближайшие 2-3 года «Интер» не выиграет Лигу чемпионов, а борьба за Скудетто не может быть достаточной целью для Месси.Более интересным выглядит вариант с переходом в «Манчестер Сити» к Хосепу Гвардиоле, с которым аргентинца связывают особые отношения. «Сити» нужна перестройка, учитывая феноменальный «Ливерпуль» и набирающий обороты «Манчестер Юнайтед». Но после скандала с нарушением финансового фэйр-плей подписание Месси кажется безумием. К тому же, совсем непонятно, как Месси мог бы проявить себя в более силовом и жёстком футболе в Великобритании.Если же переход Месси состоится, то, наконец, мы увидим Лео в новой обстановке. И это будет безумно интересно! В сборной Аргентины Лео не так впечатляет, как в «Барсе». И многие критики Месси уже давно говорят, что в другом клубе аргентинец бы не был так хорош. Что ж, в этом случае Лео сможет дать ответ критикам.И, конечно, будет очень интересно посмотреть на обновлённую «Барселону» без Месси. Ведь это как брак, который длился всю жизнь, а теперь бывшим супругам нужно жить отдельно.