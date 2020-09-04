Источник: Месси принял решение остаться в "Барселоне"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси не покинет каталонский клуб.

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По данным Sphera Sports, 33-летний форвард принял решение остаться в "Барселоне". Отмечается, что аргентинец уже записал обращение по этому поводу, которое скоро будет опубликовано.



Ранее сообщалось, что Месси хотел покинуть "Барселону" в это трансферное окно. Главным претендентом на аргентинца назывался "Манчестер Сити".