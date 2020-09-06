Как сообщает источник, 7 сентября уругваец будет сдавать в итальянском консульстве в Барселоне экзамен на знание итальянского языка. В случае удачного прохождения экзамена Суарес сможет получить паспорт гражданина Евросоюза, и таким образом он не будет занимать одну из трех квот "Юве" для игроков не из ЕС.
Напомним, что уругваец не входит в планы нового главного тренера "Барселоны" Рональда Кумана. Как сообщалось ранее, Суарес уже договорился о двухгодичном контракте с "Ювентусом" с опцией продления на еще 1 год.
В минувшем сезоне чемпионата Испании 33-летний нападающий провел 28 матчей, забил 16 голов и сделал 8 результативных передач.
Источник: Mundo Deportivo
Для завершения перехода в "Ювентус" Суарес будет сдавать экзамен по итальянскому языку
Нападающий "Барселоны" Луис Суарес все ближе к переходу в "Ювентус".
Фото: ФК "Барселона"
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