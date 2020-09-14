28-летний аргентинец подписал с испанским клубом контракт до лета 2024 года. Лиссабонский "Спортинг" получил за этот переход 10 млн евро.
Напомним, что ранее Акунья входил в сферу интересов "Зенита" и "Локомотива".
В прошлом чемпионате Португалии полузащитник в составе "Спортинга" провел 24 матча и забил 2 мяча.
Акунья перешел в "Севилью". Игроком интересовались "Зенит" и "Локомотив"
"Севилья" объявила о трансфере полузащитника "Спортинга" Маркоса Акуньи.
Фото: ФК "Севилья"
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