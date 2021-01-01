Коутиньо 2 января прооперируют в связи с травмой мениска

Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо 2 января перенесет операцию в связи с травмой мениска, которую он получил в матче с "Эйбаром" (1:1) в 16-м туре чемпионата Испании.

Фото: ФК "Барселона"

Сообщается, что информацию об итоге операции и сроках восстановления бразильца "Барселона" предоставит после хирургического вмешательства. Ранее говорилось, что игрок может пропустить до 4 месяцев.



В нынешнем сезоне испанской Примеры 28-летний Коутиньо провел 12 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 2 ассиста.



Источник: официальный сайт ФК "Барселона"