Как сообщает источник, врачи вывели Эусебио Сакристана из состояния искусственной комы.
Напомним, 30 декабря бывший игрок "Барселоны" Сакристан получил повреждение головы, из-за чего у него образовался тромб. 1 января Сакристан перенес операцию.
Эусебио Сакристан выступал за "Барселону" с 1988 по 1995 год. В этот период он провел за команду 263 матча.
Сакристан был ассистентом у Франка Райкарда в каталонской команде.
Возглавлял Сакристан "Сельту", "Реал Сосьедад" и "Жирону".
Источник: El Norte de Castilla
Врачи вывели экс-игрока "Барселоны" Сакристана из искусственной комы
Бывший игрок "Барселоны" Эусебио Сакристан был выведен из состояния искусственной комы.
Фото: "Getty Images"
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