Врачи вывели экс-игрока "Барселоны" Сакристана из искусственной комы

Бывший игрок "Барселоны" Эусебио Сакристан был выведен из состояния искусственной комы.

Фото: "Getty Images"

Как сообщает источник, врачи вывели Эусебио Сакристана из состояния искусственной комы.



Напомним, 30 декабря бывший игрок "Барселоны" Сакристан получил повреждение головы, из-за чего у него образовался тромб. 1 января Сакристан перенес операцию.



Эусебио Сакристан выступал за "Барселону" с 1988 по 1995 год. В этот период он провел за команду 263 матча.



Сакристан был ассистентом у Франка Райкарда в каталонской команде.



Возглавлял Сакристан "Сельту", "Реал Сосьедад" и "Жирону".



Источник: El Norte de Castilla