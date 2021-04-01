Рамос: мне больно от того, что я не могу помочь команде в важнейших матчах сезона

– После вчерашней игры я тренировался и почувствовал боль в левой икре. Сегодня сдал анализы, и было подтверждено, что у меня мышечная травма.
Больше всего мне больно от того, что я не могу помочь команде в важнейших матчах сезона и не могу отблагодарить вас за всю ту любовь и энергию, которые вы мне посылаете, – написал Рамос в Instagram.
Капитан сливочных не сможет помочь команде в двухматчевом противостоянии с "Ливерпулем" в 1/4 лиги чемпионов, а также пропустит матч 30-го тура испанской Ла Лиги с "Барселоной" 10 апреля.
За 20 матчей текущего сезона в форме "Реала" Рамос принял участие в пяти голах команды: четыре забил сам и однажды ассистировал партнеру.
Контракт 35-летнего защитника с королевским клубом истекает 30 июня 2021 года.