Фалькао забил "Барсе" свой 4-й гол в 6 матчах за "Райо"

Форвард "Райо Вальекано" Радамель Фалькао вывел свою команду вперед в матче 11-го тура Ла Лиги против "Барселоны".

Фото: Dax Images

"Барселона" к 82-й минуте с минимальным счетом уступает в гостях "Райо Вальекано" в рамках 11-го тура Ла Лиги (0:1). Единственным голом отличился колумбийский страйкер Радамель Фалькао. Забитый гол стал для него уже 4-м с момента перехода в "Райо".



36-летний Фалькао перешел в "Райо" в начале сентября из турецкого "Галатасарая" на правах свободного агента. Его текущая трансферная стоимость оценивается порталом Transfermarket в 2.2 млн евро.