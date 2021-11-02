"Мы видим в нем игрока именно такого плана, который нам нужен. Никита молодой и очень ценный футболист, мы верим, что у него хорошее будущее в "Вильярреале". Надеюсь, что, пребывая между двумя командами, он сможет сыграть как можно больше матчей за основную команду. Никита отлично себя проявляет, находится на ведущих ролях в "Вильярреале Б". Хотелось бы, чтобы в будущем он проявлял себя в Ла Лиге и стал важным игроком для основной команды", - сказал Роиг.
Напомним, что 20-летний Никита Иосифов выступал за молодежные команды "Спартака" и "Локомотива". Этим летом вингер перешел в испанский "Вильярреал".
За "Вильярреал Б" полузащитник провел 7 матчей и забил 3 мяча в сезоне-2021/22.
Ближайший матч "Вильярреала" состоится сегодня, 2 ноября, в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Соперником испанской команды станет "Янг Бойз". Встреча начнется в 23.00 по московскому времени.
Источник: Чемпионат
Президент "Вильярреала" - о Никите Иосифове: мы верим, что у него хорошее будущее в клубе
Президент "Вильярреала" Фернандо Роиг поведал о российском полузащитнике Никите Иосифове.
Фото: "Вильярреал"