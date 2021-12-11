Педри: "МЮ", "Сити" и "ПСЖ" заинтересованы во мне? Я был бы рад остаться в "Барселоне"

Полузащитник "Барселоны" Педри прокомментировал интерес со стороны других клубов.

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— "МЮ", "Сити" и "ПСЖ" заинтересованы во мне? Я был бы рад остаться в "Барсе", это моя мечта.



Прошу, позвольте мне поиграть здесь до 2026 года, а затем посмотрим. Я только подписал новый контракт с "Барселоной", — цитирует Педри журналист Фабрицио Романо.



В нынешнем сезоне 19-летний Педри сыграл в четырех матчах во всех турнирах, не отметившись голевыми действиями. Контракт футболиста с испанской командой истекает в 2026 году. Transfermarkt оценивает игрока в 80 миллионов евро.



В настоящее время Педри восстанавливается после травмы. Его возвращение ожидается после Нового года.