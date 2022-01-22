Иосифов — о дебюте в чемпионате Испании: это огромная радость и большой шаг в моей карьере

Полузащитник "Вильярреала" Никита Иосифов прокомментировал дебют за команда в Ла Лиге в игре с "Мальоркой".

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20-летний Иосифов дебютировал за "Вильярреал" в испанской Ла Лиге в матче 22-го тура с "Мальоркой" (3:0), выйдя в концовке встречи.



Ранее Иосифов, который выступает за испанскую команду с лета 2021 года, выходил на поле в матче Кубка Испании с "Викторией" (8:0), проведя на поле 29 минут и забив гол.



В настоящее время российский футболист выступает за вторую команду "жёлтой субмарины". В 13 матчах он забил четыре гола.



Контракт Иосифова с "Вильярреалом" истекает в 2026 году.





— Мысли были только о том, чтобы побыстрее выйти на поле и постараться максимально проявить себя за отведенные минуты, использовать шанс. В одном эпизоде удалось хорошо качнуть соперника, обыграть. Но сейчас самое главное, что дебют состоялся, это огромная радость и большой шаг в моей карьере, — цитирует Иосифова "СЭ" 20-летний Иосифов дебютировал за "Вильярреал" в испанской Ла Лиге в матче 22-го тура с "Мальоркой" (3:0), выйдя в концовке встречи.Ранее Иосифов, который выступает за испанскую команду с лета 2021 года, выходил на поле в матче Кубка Испании с "Викторией" (8:0), проведя на поле 29 минут и забив гол.В настоящее время российский футболист выступает за вторую команду "жёлтой субмарины". В 13 матчах он забил четыре гола.Контракт Иосифова с "Вильярреалом" истекает в 2026 году.