Гризманн: прошу прощения у фанатов "Атлетико" за уход в "Барселону"

Форвард "Атлетико" Антуан Гризманн, недавно вернувшийся в клуб, извинился перед его фанатами за уход в "Барселону".

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"Очень горжусь тем, что смог подписать контракт и окончательно перейти в "Атлетико". Я прошу прощения. Знаю, что люди хотят услышать от меня: прошу прощения за ту боль, которую я, возможно, причинил. Но больше всего прошу прощения на поле, отдавая все силы команде", - сказал Гризманн.



Напомним, ранее стало известно, что "Атлетико" договорился с "Барселоной" о выкупе Гризманна за 20 млн евро. До этого француз вернулся в мадридский клуб на правах аренды. Он выступал за "матрасников" с 2014 по 2019 годы, после чего перебрался в "Барселону", где не сумел закрепиться в качестве одного из лидеров каталонцев.



В нынешнем сезоне в активе Гризманна 12 матчей в составе "Атлетико" во всех турнирах, в которых он забил три мяча и отдал две голевые передачи.



Источник: RMC Sport