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Diario Sport: если переход Иньиго Мартинеса сорвется, то Барселона купит Лапорта из "Манчестер Сити"

"Барселона" рассматривает вариант трансфера Эмерика Лапорта из "Манчестера Сити" на случай срыва перехода Иньиго Мартинеса из "Атлетика".
Фото: AFP
Как сообщают СМИ, после объявления о завершении карьеры Жераром Пике, "Барселона" сделала центрального 31-летнего защитника "Атлетика" Иньиго Мартинеса основным кандидатом для усиления состава. Руководство каталонцев хочет подписать игрока зимой за меньшую сумму, так как его контракт истекает летом 2023 года, однако руководство баскского клуба не хочет отпускать своего защитника. Если сделка не состоится, то "Барса" попытается подписать 28-летнего защитника "Ман Сити" Эмерика Лапорта. По мнению клуба, этот переход выйдет дороже, но будет более статусным. Ранее "Барселона" пыталась подписать испанца, но руководство манчестерского клуба отказалось продавать футболиста.

Ранее защитник "Барселоны" Жерар Пике объявил о завершении карьеры, матч против "Альмерии" (2:0) стал для него последним. Аналитический портал Transfermarkt оценивает Лапорта в 38 миллионов евро. Контракт защитника с "Манчестер Сити" истекает летом 2025 года.

Источник: Diario Sport


Барселона Лапорт Манчестер Сити Мартинес
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