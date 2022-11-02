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Пике – о перепалке с арбитром: я не срал ни на чью мать. Кто-то сказал: "срал я на твою мать". Судья подумал, что это я

Закончивший карьеру центральный защитник "Барселоны" Жерар Пике вспомнил перепалку с арбитром в матче "Осасуна" – "Барселона" (1:2).
Фото: Eurosport
– Я не срал ни на чью мать. В перерыве, после того как судья нам насолил – первая желтая Левандовскому, непоставленный угловой, фол на Маркосе Алонсо... Мы пошли в туннель, и я сказал ему, что он всегда вредит нам. За это он меня удалил. Я удивлен, что он удалил меня за это. За малейшую мелочь тебя удаляют, и ты ничего не можешь сказать. В АПЛ судьи позволяют говорить с ними. Я, уже удаленный, иду в раздевалку с одноклубниками. Кто-то сказал: "Срал я на твою мать..." Судья услышал слова и подумал, что это я сказал, – цитирует Пике Goal.

Напомним, что центральный защитник Жерар Пике в возрасте тридцати пяти лет закончил игровую карьеру в ноябре этого года. Жерар официально попрощался с болельщиками и всей командой после домашнего матча с "Альмерией", но в следующем туре, против "Осасуны", Пике попал в заявку на матч из-за дефицита центральных защитников. В перерыве того матча Жерара Пике удалил главный арбитр Хесус Хиль Мансано. У Жерара в сумме набралось 616 игр за каталонский клуб, в которых он забил 53 мяча и отдал 15 результативных передач. Он играл за "Барселону" с лета 2008 года, Жерар является воспитанником этого клуба.


Пике Барселона
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