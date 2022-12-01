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Спортивный директор "Барселоны": нам не хватает последнего объятия с Месси. Он может вернуться в клуб

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Спортивный директор "Барселоны" Йорди Круифф оценил вероятность возвращения форварда Лионеля Месси в стан сине-гранатовых.
Фото: Getty Images
– Месси может вернуться в "Барселону". Такой вариант нельзя исключать. Нам не хватает последнего объятия между великим клубом и великим игроком. Они оба этого заслуживают", – приводит слова Круиффа RAC1.

На данный момент Лионель Месси является игроком французского "ПСЖ". Он перебрался во Францию в августе 2021 года из "Барселоны", за которую он играл, начиная с младших возрастов, с 2000 года. Контракт Лионеля с "ПСЖ" рассчитан до лета 2023 года и подразумевает возможность продления соглашения на еще один сезон. Портал Transfermakt оценивает трансферную стоимость Месси в 50 миллионов евро. Прямо сейчас Лионель участвует в чемпионате мира по футболу-2022, который проходит в Катаре. Вчера аргентинская сборная вышла в плей-офф турнира, где в 1/8 сыграет с Австралией.


Барселона Месси
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