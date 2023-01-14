- Неправда, что игроки "Реала" пресытились [победами]. Речь о футболистах, которые начали побеждать в 2013-м. Они все еще не пресытились – с ними никогда этого не случится. Они очень сильны психологически, - приводит комментарий Анчелотти Marca.
Итальянский специалист Карло Анчелотти вернулся в "Реал" летом 2021 года. Ранее тренер уже работал с коллективом из Мадрида. В 2014 году "сливочные" под руководством Карло выиграли ЛЧ. В свой первый же сезон Анчелотти с командой выступил очень удачно. В сезоне 2021/2022 смог одержать победу в 3-х турнирах. "Реал" победил в Суперкубке Испании, в Ла Лиге, а также поднял над головой трофей ЛЧ. В команде играют хавбеки Лука Модрич и Тони Кроос. Футболисты являются 5-ти кратными обладателями ЛЧ. В нынешнем сезоне мадридский клуб борется с "Барселоной" за чемпионство. После 16 сыгранных туров испанского первенства отставание от каталонского коллектива составляет 3 очка.
Напомним, что завтра, 15 января в решающем матче за Суперкубок Испании Реал встретится с "Барселоной".
Анчелотти – о победах "Реала": игроки выигрывают с 2013-го, но еще не пресытились. Они очень сильны психологически
Наставник "Реала" Карло Анчелотти высказался о победах команды.
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