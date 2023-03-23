- Знаете, я очень слежу за "Барселоной", и мы даже смотрели кино об этом испанском клубе. Но нужно так работать, чтобы фильмы снимали о нас. Пусть там в "Барселоне" смотрят фильмы о хоккейном СКА. К этому надо стремиться.
Хоккейный СКА из Санкт-Петербурга, главным тренером которого является Роман Ротенберг, в текущем сезоне КХЛ вышел в полуфинал плей-офф Кубка Гагарина, где встретится с победителем пары ЦСКА - "Локомотив". "Барселона" лидирует в розыгрыше чемпионата Испании, возглавляя турнирную таблицу с 68 набранными очками после 26 сыгранных матчей. Каталонцы имеют отрыв в 12 очков от своих ближайших соперников.
Источник: "Матч ТВ"
Роман Ротенберг: пусть там в "Барселоне" смотрят фильмы о хоккейном СКА. К этому надо стремиться
Главный тренер хоккейного СКА Роман Ротенберг заявил, что в клубе стремятся к тому, чтобы футбольная "Барселона" смотрела фильмы о петербургском клубе.
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