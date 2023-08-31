- Захаряну будут там прощать ошибки, особенно в первых матчах. Многие футболисты приезжали и в первых играх не могли раскрыться. Там же другая команда, есть языковой барьер, тактический рисунок игры может быть другой. Но нужно всегда работать и учиться, это флагман всего. Но много раз его прощать не будут, со временем надо будет начать показывать класс и начать прогрессировать, - передает слова Колыванова Metaratings.ru.
20-летний российский атакующий полузащитник Арсен Захарян 19 августа 2023 года перешел в "Реал Сосьедад" из испанского Сан-Себастьяна, сумма трансферной компенсации составила 13 миллионов евро. 25 августа футболист дебютировал за новый клуб в рамках выездного матча 3 тура испанской Ла Лиги против "Лас-Пальмаса" (0:0), выйдя на замену на 75 минуте матча. 2 сентября в рамках 4 тура чемпионата Испании "Реал Сосьедад" сыграет на своем поле с "Гранадой".
Колыванов: в первых матчах за "Реал Сосьедад" Захаряну будут прощать ошибки
Экс-нападающий "Динамо" и "Болоньи" Игорь Колыванов прокомментировал трансфер хавбека "Динамо" Арсена Захаряна в испанский "Реал Сосьедад".
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