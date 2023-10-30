– У Захаряна преимущество – он молодой, ему 20 лет. Он попал в хорошую команду, играет в Лиге чемпионов, в шикарном чемпионате, у него все отлично. Никто же ему не говорил, что он придет в "Реал Сосьедад" и будет основным футболистом. Будет тяжело. Но там шикарная футбольная обстановка, он сейчас получает удовольствие от всего, что происходит, поверьте мне. Я играл за границей и знаю, что это такое. Все в его руках и ногах, – цитирует 55-летнего специалиста "РБ Спорт".
Арсен Захарян перешел из московского "Динамо" в испанский "Реал Сосьедад" в минувшее трансферное окно за 13 млн евро. Контракт с 20-летним россиянином заключен до лета 2029 года. Воспитанник "бело-голубых" вышел на замену в 6 матчах чемпионата Испании и одной игре Лиги чемпионов, не отметившись результативными действиями.
В минувшее воскресенье уроженец Самары появился на поле на 90-й минуте выездной встречи 11-го тура Ла Лиги против "Райо Вальекано" (2:2), в которой баски упустили победу в компенсированное время. По итогам 11 туров чемпионата Испании клуб из Сан-Себастьяна с 19 очками замыкает пятерку сильнейших в таблице.
Мостовой: поверьте мне, Захарян получает удовольствие от всего, что происходит
Экс-полузащитник испанской "Сельты" Александр Мостовой высказался о текущем положении полузащитника сборной России Арсена Захаряна в "Реале Сосьедад".
Фото: ФК "Реал Сосьедад"