Накануне 20-летний россиянин отметился результативной передачей на Мартина Субименди на 41-й минуте выездного матча 16-го тура чемпионата Испании против "Вильярреала" (3:0).
– Тоже радуюсь первому результативному действию Захаряна, как и все. Безусловно, это поможет Арсену в уверенности. Уверенность приходит, когда что-то начинает получаться. Лиха беда начало, как у нас говорят. Посмотрим, пойдёт ли дальше лучше. Надеюсь, все идет так, как и должно, – приводит слова Голубина "Чемпионат".
9 декабря полузащитник "Реала Сосьедад" Арсен Захарян совершил свое дебютное результативное действие в составе испанской команды, поучаствовав в эпизоде со вторым голом в ворота "Вильярреала". На это 20-летнему уроженцу Самары понадобилось 15 матчей во всех турнирах за басков. Благодаря крупной победе клуб из Сан-Себастьяна поднялся на 5-ю строчку в таблице чемпионата Испании.
Представитель Захаряна: первое результативное действие поможет Арсену в уверенности
Геннадий Голубин, представитель полузащитника "Реала Сосьедад" Арсена Захаряна, прокомментировал первое результативное действие своего клиента в 15 матчах в составе испанской команды.
Фото: Globall Look Press