"Мы едем в Жирону, а после игры сразу отправляемся на Майорку. Тренер сказал, что все игроки едут, потому что между этим мы не будем возвращаться. Арсен не на 100% готов, завтра он не сыграет. Но ко вторнику, может быть, восстановится полностью и выйдет на поле", - цитирует пресс-атташе "Реал Сосьедада" Sport24.
Захарян в текущем сезоне провел за "Реал Сосьедад" 24 матча и отметился одной голевой передачей. Российский полузащитник отсутствовал в заявке на матч 22-го тура с "Райо Вальекано" из-за полученного ранее повреждения. Испанский клуб занимает шестую строчку в турнирной таблице Ла Лиги и отстает от "зоны Лиги чемпионов" на 11 очков. "Реал Сосьедад" сыграет с французским "ПСЖ" в 1/8 финала Лиги чемпионов.
В "Реал Сосьедад" объяснили включение травмированного Арсена Захаряна в заявку на матч с "Жироной"
В "Реал Сосьедад" объяснили включение травмированного Арсена Захаряна в заявку на матч Ла Лиги с "Жироной".
Фото: ФК "Реал Сосьедад"