"Болельщики "Реала Сосьедад" не будут освистывать Захаряна за низкую результативность или плохую игру. Если игрок усердно работает на поле, он никогда не подвергнется негативной реакции со стороны трибун. В Испании доверяют молодым игрокам. У Арсена не может быть проблем такого характера", - сказал Рианчо.
Напомним, Арсен Захарян перебрался в "Реал Сосьедад", выступающий в испанской Ла Лиге, перед началом текущего сезона. Баскский клуб заплатил московскому "Динамо" за трансфер полузащитника 13 миллионов евро. На счету Захаряна одна голевая передача в 26-ти матчах. В 1-й игре 1/8 финала Лиги Чемпионов против французского ПСЖ Захарян вышел на замену и провел на поле 24 минуты. "Реал Сосьедад" уступил со счетом 0:2.
Источник: "РБ Спорт"
Рианчо: болельщики "Сосьедада" не будут освистывать Захаряна, он усердно работает
Испанский тренер Рауль Рианчо, работавший ранее в московском "Спартаке" высказался об отношении фанатов к российскому полузащитнику Арсену Захаряну.
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