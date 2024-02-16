Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Вильярреал
0 - 1 0 1
Хетафе1 тайм

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Торино
2 - 0 2 0
ЛеччеЗавершен
Интер
3 - 0 3 0
Салернитана1 тайм

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кёльн
0 - 0 0 0
Вердер2 тайм

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лион
1 - 0 1 0
Ницца1 тайм

Товарищеские матчи. Клубы

Локомотив
2 - 0 2 0
Алтын АсырЗавершен
ЦСКА
4 - 0 4 0
РодинаЗавершен

Рианчо: болельщики "Сосьедада" не будут освистывать Захаряна, он усердно работает

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Испанский тренер Рауль Рианчо, работавший ранее в московском "Спартаке" высказался об отношении фанатов к российскому полузащитнику Арсену Захаряну.
Фото: Imago
"Болельщики "Реала Сосьедад" не будут освистывать Захаряна за низкую результативность или плохую игру. Если игрок усердно работает на поле, он никогда не подвергнется негативной реакции со стороны трибун. В Испании доверяют молодым игрокам. У Арсена не может быть проблем такого характера", - сказал Рианчо.

Напомним, Арсен Захарян перебрался в "Реал Сосьедад", выступающий в испанской Ла Лиге, перед началом текущего сезона. Баскский клуб заплатил московскому "Динамо" за трансфер полузащитника 13 миллионов евро. На счету Захаряна одна голевая передача в 26-ти матчах. В 1-й игре 1/8 финала Лиги Чемпионов против французского ПСЖ Захарян вышел на замену и провел на поле 24 минуты. "Реал Сосьедад" уступил со счетом 0:2.

Источник: "РБ Спорт"

Рианчо Реал Сосьедад Захарян
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится