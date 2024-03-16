"Игра Захаряна в последних играх перед травмой стала лучше, россиянин был одним из лучших игроков команды, хоть она и находилась в плохой форме. От Арсена все еще требуют большей вовлеченности в игру, он наконец-то забил долгожданный гол за "Сосьедад", но по-прежнему не перестает быть разочаровывающим приобретением", - цитирует де ла Рика Sport24.
В текущем сезоне Арсен Захарян провел за "Реал Сосьедад" 31 матч и отметился одним забитым голом и одной результативной передачей. Российский полузащитник забил первый мяч за испанский клуб в матче 29-го тура испанской Ла Лиги против "Кадиса" (2:0). Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в 15 миллионов евро. Захарян попал в расширенный список сборной России на мартовские товарищеские встречи со сборными Парагвая и Сербии. Обе встречи пройдут на стадионе московского "Динамо".
Обозреватель "Реал Сосьедад" - о Захаряне: он по-прежнему не перестает быть разочаровывающим приобретением
Испанский журналист издания Relevo, обозреватель "Реал Сосьедад" Патчо де ла Рика высказался о выступлении Арсена Захаряна.
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