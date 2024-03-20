"Когда я нахожусь там, в Сан-Себастьяне, то абстрагируюсь от всех новостей, потому что не до этого мне. Там по-другому жизнь протекает, не как тут. Здесь я читал всякое, да, в Испании – нет. Критика меня не задевает", - цитирует Захаряна "РИА Новости".
Напомним, что Арсен Захарян перешел в "Реал Сосьедад" из московского "Динамо" в летнее трансферное окно за 13 миллионов евро. В текущем сезоне полузащитник провел за испанскую команду 31 матч и отметился одним забитым голом и одной результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в 15 миллионов евро. Захарян вызван в сборную России на товарищеские матчи с Сербией и Парагваем. "Реал Сосьедад" занимает шестое место в турнирной таблице испанской Ла Лиги, команда вылетела из Лиги чемпионов, уступив французскому "ПСЖ".
Захарян: в России я читал всякое, да, в Испании – нет. Критика меня не задевает
Полузащитник "Реал Сосьедад" Арсен Захарян рассказал о том, как реагирует на критику в прессе.
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