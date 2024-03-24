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Зидан: Беллингем - великолепен, нам повезло, что он есть в "Реале"

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Экс-футболист и тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал влияние англичанина Джуда Беллингема на игру "сливочных".
Фото: Getty Images
"Джуд - великолепен, нам повезло, что он есть в "Реале", он очень хорош, и я надеюсь, что Джуд принесет мадридскому клубу много трофеев", - приводит слова Зидана Madrid Zone.

Джуд Беллингем перебрался в мадридский "Реал" из дортмундской "Боруссии" в летнее трансферное окно. За трансфер англичанина "королевский клуб" заплатил 103 миллиона евро. К концу марта на счету Беллингема 20+9 по системе гол+пас в 31-м матче во всех турнирах в своем первом сезоне за "Реал".

Зинедин Зидан выступал за "Реал" в качестве игрока с 2001-го по 2006-й год. Игровым номером Зидана в "Реале" была цифра "5", с которой в нынешнем сезоне и выступает Джуд Беллингем.

Реал Беллингем Зинедин Зидан
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