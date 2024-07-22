"Дочь несколько лет назад поехала в Барселону, учить язык. Познакомилась там с испанцем, который работал тренером в системе в "Барселоны". Вышла за него замуж. Где-то 5 лет назад она мне позвонила: "Тут такой мальчик у Пао в академии появился. Всех разрывает. Сын марокканца. Мегаталант! Точно вырастет в звезду. Вот увидишь!" Вырос? Стал одним из лучших игроков на этом Евро. Ламин Ямаль" - приводит слова Сухины "СЭ".
Ламин Ямаль является воспитанником испанской "Барселоны". В прошлом сезоне, который стал для него первым полноценным на профессиональном уровне, отыграл 50 матчей (в среднем, 59,1 мин. за игру), в которых забил 7 мячей и отдал 10 голевых передач.
На минувшем Евро Ямаль принял участие во всех семи матчах, забил один гол, отдал четыре голевые передачи, вместе со сборной Испании стал чемпионом Европы и был признан лучшим молодым игроком турнира. По оценке интернет-портала Transfermarket, рыночная стоимость 17-летнего футболиста составляет 120 млн евро.
Зять Станислава Сухины тренировал Ламина Ямаля по юношам
Бывший футбольный судья Станислав Сухина рассказал, что его зять пять лет назад тренировал Ламина Ямаля по юношам.
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