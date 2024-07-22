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Зять Станислава Сухины тренировал Ламина Ямаля по юношам

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Бывший футбольный судья Станислав Сухина рассказал, что его зять пять лет назад тренировал Ламина Ямаля по юношам.
Фото: Getty Images
"Дочь несколько лет назад поехала в Барселону, учить язык. Познакомилась там с испанцем, который работал тренером в системе в "Барселоны". Вышла за него замуж. Где-то 5 лет назад она мне позвонила: "Тут такой мальчик у Пао в академии появился. Всех разрывает. Сын марокканца. Мегаталант! Точно вырастет в звезду. Вот увидишь!" Вырос? Стал одним из лучших игроков на этом Евро. Ламин Ямаль" - приводит слова Сухины "СЭ".

Ламин Ямаль является воспитанником испанской "Барселоны". В прошлом сезоне, который стал для него первым полноценным на профессиональном уровне, отыграл 50 матчей (в среднем, 59,1 мин. за игру), в которых забил 7 мячей и отдал 10 голевых передач.

На минувшем Евро Ямаль принял участие во всех семи матчах, забил один гол, отдал четыре голевые передачи, вместе со сборной Испании стал чемпионом Европы и был признан лучшим молодым игроком турнира. По оценке интернет-портала Transfermarket, рыночная стоимость 17-летнего футболиста составляет 120 млн евро.

Станислав Сухина Ламин Ямаль
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