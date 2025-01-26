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Мостовой: не считаю переход Захаряна в "Реал Сосьедад" ошибкой. Парень тренируется на высочайшем уровне

Экс-футболист "Сельты" Александр Мостовой выступил в поддержку полузащитника "Реала Сосьедад" Арсена Захаряна.
Фото: Getty Images
"Не знаю, кто как, но я не считаю переход Захаряна в "Реал Сосьедад" ошибкой. Парень тренируется и играет на высочайшем уровне, набирается опыта с теми, кто лучше него. То, что пока что-то может не получаться - это нормально. Арсен еще очень молод и у него точно будут шансы. Может, в аренду уйдет и там заиграет. Все может быть", - заявил Мостовой.

Арсен Захарян перебрался в "Реал Сосьедад" из московского "Динамо" летом прошлого года. Сумма сделки составила 13 миллионов евро. В дебютном сезоне в Испании Захарян провел 40 матчей из которых 5 - в Лиге Чемпионов. Всего на счету полузащитника 1+2 по системе "гол+пас" в чемпионате Испании.

Весь текущий сезон полузащитник сборной России пропустил из-за травмы. Захарян только зимой впервые попал в заявку "Сосьедада", а позже стало известно о рецидиве травмы, которая вновь оставила его вне матчей.

Источник: "РБ Спорт"

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