"Арсен Захарян не смог завершить тренировку из-за вновь возникшей боли в правой прямой мышцы бедра", - приводит слова представителя испанского клуба "Матч ТВ".
Полузащитник сборной России Арсен Захарян является игроком испанского "Реал Сосьедад" с августа 2023 года. В текущем сезоне из-за различных проблем со здоровьем 21-летний футболист принял участие в четырех официальных матчах, в которых ему удалось забить один гол и отметиться одной голевой передачей.
У Захаряна возникли новые проблемы со здоровьем
Российский полузащитник "Реал Сосьедад" Арсен Захарян досрочно завершил тренировочное занятие из-за возникших болевых ощущений.
Фото: Global Look Press