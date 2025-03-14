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У Захаряна возникли новые проблемы со здоровьем

Российский полузащитник "Реал Сосьедад" Арсен Захарян досрочно завершил тренировочное занятие из-за возникших болевых ощущений.
Фото: Global Look Press
"Арсен Захарян не смог завершить тренировку из-за вновь возникшей боли в правой прямой мышцы бедра", - приводит слова представителя испанского клуба "Матч ТВ".

Полузащитник сборной России Арсен Захарян является игроком испанского "Реал Сосьедад" с августа 2023 года. В текущем сезоне из-за различных проблем со здоровьем 21-летний футболист принял участие в четырех официальных матчах, в которых ему удалось забить один гол и отметиться одной голевой передачей.

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