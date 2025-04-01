По данным The Athletic 65-летний итальянский специалист ощущает усталость после четырех лет работы в команде, а также недоволен утечками информации в СМИ, которые, по его мнению, исходят от людей внутри клуба и ставят под сомнение его будущее.
В 2021 году Карло Анчелотти вернулся в качестве главного тренера мадридского «Реала». До этого он уже возглавлял команду с 2013 по 2015 год.
После своего второго прихода в клуб под его руководством «Реал» дважды становился обладателем Лиги чемпионов, дважды побеждал в чемпионате Испании и один раз взял Кубок страны.
Ранее в СМИ появлялась информация о том, что сборная Бразилии проявляет интерес к приглашению Карло Анчелотти на пост главного тренера.
The Athletic: Анчелотти задумался об уходе из "Реала"
Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассматривает возможность покинуть клуб по окончании сезона.
Фото: ФК "Реал"