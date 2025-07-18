Согласно информации на сайте издания, полузащитник "ПСЖ" Витинья, лидировавший в июньской версии рейтинга, опустился на вторую позицию. На третьем месте оказался хавбек "Челси" Коул Палмер, который ранее не попадал в топ-10. Четвертую строчку занимает нападающий "ПСЖ" Усман Дембеле, который ранее был вторым.
Последнее обновление рейтинга состоится в августе, тогда же станут известны имена номинантов на "Золотой мяч". Церемония награждения запланирована на 22 сентября, она состоится в Париже.
В сезоне-2024/25 Ламин Ямаль провёл 54 матча во всех турнирах. Он отдал 15 результативных передач в 34 матчах чемпионата Испании, тем самым став лучшим ассистентом сезона. По данным интернет-портал Transfermarkt, трансферная стоимость игрока "Барселоны" оценивается в 180 миллионов евро.
Ямаль стал главным претендентом на "Золотой мяч" по версии TNT Sports
Известный портал TNT Sports опубликовал обновленный рейтинг претендентов на "Золотой мяч" после клубного чемпионата мира. Его лидером стал 18-летний нападающий "Барселоны" Ламин Ямаль.
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