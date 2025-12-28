Рафинья признан лучшим игроком Ла Лиги

Вингер "Барселоны" Рафинья стал обладателем награды Globe Soccer Awards в категории лучший футболист Ла Лиги.

Фото: ФК "Барселона"

Церемония вручения прошла 28 декабря в Дубае, где подводили итоги футбольного года.



Напомним, в прошлом сезоне Ла Лиги бразилец записал на свой счет 18 забитых мячей и 12 голевых передач. По итогам прошлого сезона "Барселона" стала чемпионом Испании, набрав 88 очков.



В нынешнем розыгрыше Ла Лиги команда идёт на первом месте после 18 туров, имея 46 баллов. На европейской арене каталонцы занимают 15-ю позицию в Лиге чемпионов, набрав 10 очков по итогам шести матчей.