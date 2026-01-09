Победу в этой встрече со счётом 2:1 одержала команда гостей, сумевшая вырвать три очка в самой концовке.
Счёт был открыт на 36-й минуте - отличился полузащитник "Реала Сосьедад" Брайс Мендес. Уже на 90-й минуте Хуанми восстановил равенство, однако в компенсированное время баски снова вышли вперёд: на 90+6-й минуте победный гол забил Хон Арамбуру.
Российский полузащитник "Реала Сосьедад" Арсен Захарян участия в матче не принимал.
После 19 туров Ла Лиги "Хетафе" набрал 21 очко и располагается на 11-й строчке турнирной таблицы. "Реал Сосьедад" также имеет 21 балл и занимает 10-е место.
"Реал Сосьедад" без Захаряна вырвал победу у "Хетафе"
Завершился матч 19-го тура чемпионата Испании, в котором "Хетафе" принимал "Реал Сосьедад".
Фото: ФК "Реал Сосьедад"