Мбаппе обратился к Алонсо после его ухода из "Реала"

Форвард "Реала" Килиан Мбаппе отреагировал на уход Хаби Алонсо из клуба.
Фото: Getty Images
Французский форвард опубликовал тёплое обращение в адрес испанского специалиста, подчеркнув, что период совместной работы оставил у него исключительно положительные впечатления.

Мбаппе отметил, что ценил доверие со стороны тренерского штаба и возможность работать под руководством наставника с чёткой философией и ясным видением футбола.

- Это было недолго, но для меня оказалось большим удовольствием играть под твоим руководством и учиться у тебя. Спасибо за доверие с первого дня. Я запомню тебя как тренера с чёткими идеями и глубоким пониманием футбола, - передаёт слова форварда Фабрицио Романо.

Об уходе испанского тренера мадридцы объявили 12 января.

