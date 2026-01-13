Мбаппе обратился к Алонсо после его ухода из "Реала"

Форвард " Реала " Килиан Мбаппе отреагировал на уход Хаби Алонсо из клуба.

Фото: Getty Images

Французский форвард опубликовал тёплое обращение в адрес испанского специалиста, подчеркнув, что период совместной работы оставил у него исключительно положительные впечатления.



Мбаппе отметил, что ценил доверие со стороны тренерского штаба и возможность работать под руководством наставника с чёткой философией и ясным видением футбола.



- Это было недолго, но для меня оказалось большим удовольствием играть под твоим руководством и учиться у тебя. Спасибо за доверие с первого дня. Я запомню тебя как тренера с чёткими идеями и глубоким пониманием футбола, - передаёт слова форварда Фабрицио Романо.



Об уходе испанского тренера мадридцы объявили 12 января.