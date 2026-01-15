Клопп отреагировал на слухи о переговорах с "Реалом"

Юрген Клопп отреагировал на обсуждения в медиа, связанные с возможным интересом к нему со стороны мадридского "Реала".
Фото: ФК "Ливерпуль"
Немецкий специалист подчеркнул, что после ухода Хаби Алонсо никаких контактов с испанским клубом у него не было.

В последние недели имя бывшего тренера "Ливерпуля" регулярно появлялось в числе потенциальных кандидатов на работу в Испании. Однако сам Клопп дал понять, что подобные разговоры не имеют под собой конкретных оснований и не связаны с его планами.

- Думаю, слухи циркулируют уже некоторое время. И я прекрасно понимаю, о чем вы спрашиваете, но это никак не связано со мной. Это действительно прозвучало, но не из клуба, - сказал Клопп в интервью Servus TV.

В настоящее время немецкий специалист работает в системе Red Bull, где занимает пост руководителя футбольного направления.

