Клопп отреагировал на слухи о переговорах с "Реалом"

Юрген Клопп отреагировал на обсуждения в медиа, связанные с возможным интересом к нему со стороны мадридского " Реала ".

Фото: ФК "Ливерпуль"

Немецкий специалист подчеркнул, что после ухода Хаби Алонсо никаких контактов с испанским клубом у него не было.



В последние недели имя бывшего тренера "Ливерпуля" регулярно появлялось в числе потенциальных кандидатов на работу в Испании. Однако сам Клопп дал понять, что подобные разговоры не имеют под собой конкретных оснований и не связаны с его планами.



- Думаю, слухи циркулируют уже некоторое время. И я прекрасно понимаю, о чем вы спрашиваете, но это никак не связано со мной. Это действительно прозвучало, но не из клуба, - сказал Клопп в интервью Servus TV.



В настоящее время немецкий специалист работает в системе Red Bull, где занимает пост руководителя футбольного направления.