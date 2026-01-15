Клуб из Сегунды сумел дважды отличиться в концовке встречи и выбить столичную команду из турнира.
По информации инсайдера Хосе Луиса Санчеса, после финального свистка в раздевалке "сливочных" царила напряжённая атмосфера. Игроки оказались подавлены результатом и практически не общались между собой.
Этот поединок стал первым для "Реала" под руководством Альваро Арбелоа, который возглавил команду в начале недели. Он сменил Хаби Алонсо.
Инсайдер сообщил, что происходило в раздевалке "Реала" после вылета из Кубка Испании
Мадридский "Реал" завершил выступление в Кубке Испании, уступив "Альбасете" в матче 1/8 финала со счётом 2:3.
Фото: Getty Images