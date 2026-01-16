"Барселона" прошла "Расинг" в Кубке Испании

"Барселона" без лишней суеты прошла "Расинг" в 1/8 финала Кубка Испании.

Фото: Mundo Deportivo

В гостевом матче с представителем второго по силе дивизиона каталонцы победили 2:0.



Счет был открыт на 66-й минуте - отличился Ферран Торрес. А уже в компенсированное время, на 90+5-й, точку поставил Ламин Ямаль, забив второй мяч "Барсы".



Отметим, что за несколько минут до своего второго гола "Барселона" могла пропустить, однако футболист "Расинга" не смог реализовать выход один на один с Жоаном Гарсией. Также по ходу матча арбитр не засчитал два гола "Расинга", зафиксировав офсайд.