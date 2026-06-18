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"Реал" объявил о подписании защитника

Мадридский "Реал" официально усилил оборону французским защитником Ибраима Конате.
Фото: Getty Images
Футболист присоединился к испанскому гранду на правах свободного агента после ухода из "Ливерпуля". Пресс-служба клуба сообщила, что соглашение с 26-летним игроком рассчитано до конца июня 2030 года.

Конате стал одним из трансферов, о которых ранее говорил президент "Реала" Флорентино Перес в ходе своей предвыборной кампании.

В настоящее время француз находится в расположении национальной команды на чемпионате мира 2026 года.

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