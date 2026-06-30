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"Реал" принял решение по будущему Николаса Паса

Нико Пас проведёт сезон-2026/27 в составе "Комо".
Фото: Getty Images
Об этом официально сообщил мадридский "Реал", которому принадлежат права на 21-летнего аргентинского полузащитника. По информации клуба, сам футболист попросил оставить его в итальянской команде ещё на один сезон. При этом мадридцы сохранили за собой право обратного выкупа игрока летом следующего года.

За время выступлений в составе "Комо" Пас принял участие в 75 матчах, отметившись 19 забитыми мячами и 17 ассистами на партнёров. Портал Transfermarkt оценивает стоимость аргентинца в 80 миллионов евро.

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