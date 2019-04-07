Германия Бундеслига 1 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Бавария
|28
|64
|2
|Боруссия Д
|28
|63
|3
|РБ Лейпциг
|28
|55
|4
|Айнтрахт Ф
|28
|52
|5
|Боруссия М
|27
|47
|6
|Вольфсбург
|28
|45
|7
|Вердер
|27
|42
|8
|Байер
|28
|42
|9
|Хоффенхайм
|27
|41
|10
|Фортуна
|28
|37
|11
|Герта
|28
|35
|12
|Майнц
|28
|33
|13
|Фрайбург
|28
|32
|14
|Шальке 04
|28
|26
|15
|Аугсбург
|27
|25
|16
|Штутгарт
|28
|21
|17
|Нюрнберг
|28
|17
|18
|Ганновер 96
|28
|14
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Бундеслига 1 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Бавария
|28
|64
|2
|Боруссия Д
|28
|63
|3
|РБ Лейпциг
|28
|55
|4
|Айнтрахт Ф
|28
|52
|5
|Боруссия М
|27
|47
|6
|Вольфсбург
|28
|45
|7
|Вердер
|27
|42
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Да что вы знаете о боли? Пятёрка от «Баварии» вместо чемпионства и другие топ-матчи субботы
В Европе почему-то не подстроились под дерби всея Руси и играли свои топ-матчи во время и вскоре после битвы «Спартака» и ЦСКА. Rusfootball.info – о том, что мы пропустили вчера. Болельщикам Дортмунда пришлось гораздо тяжелее, чем спартаковцам.
Вывески «Барселона» – «Атлетико» и «Ювентус» – «Милан» вне контекста смотрятся не менее сочно, чем «Бавария» – «Боруссия», но главный матч выходных, без сомнения, был сыгран в Германии. Мюнхенцы убивают некогда интересный турнир, выиграв 6 чемпионатов подряд, но в этом сезоне впервые со времён Клоппа забрезжила надежда.
За 6 лет доминирования «Бавария» ни разу не финишировала с преимуществом менее чем в 10 очков, но приход Нико Ковача и смена поколений повлияли на игру команды: перед очной встречей баварцы уступали «Боруссии» 2 балла. Но вместо того, чтобы как минимум сохранить преимущество и воспользоваться уникальной возможностью взять титул, «Боруссия» провела удивительный в своей бездарности матч.
Хуммельс мог открыть счёт после подачи Тьяго с углового уже на 1-й минуте, но сделал это на 10-й. Матс вообще был неудержим, этот удар не стал последним в его исполнении после корнера. А на 17-й минуте Загаду ещё и подарил мяч Левандовски (поляк забил свой 200-й гол в Бундеслиге), хотя «Бавария» и без таких проявлений щедрости постоянно била по воротам и создавала моменты.
В первом тайме «Бавария» вынесла «Боруссию» 15-3 по ударам, 8-1 по ударам в створ и 4-0 по голам. После перерыва гости тоже не смогли сохранить лицо и лишь пропустили издевательский гол от Левандовски с линии вратарской.
За 6 туров до финиша у «Баварии» одно очков преимущества. Для нынешней команды это не гарантия: достаточно вспомнить, как в прошлом туре мюнхенцы сыграли вничью с «Фрайбургом», а на неделе в Кубке умудрились четырежды пропустить от «Хайденхайма», победив 5:4. Да и в последних двух турах предстоит сыграть с сильными «РБ Лейпциг» и «Айнтрахтом».
Однако немецкая классика должна сильно повлиять на психологическое состояние обеих команд. На волне такого уничтожения «Боруссии» «Баварии» вполне может докатить до победы в Бундеслиге и Кубке, а это, несмотря на регресс и скандалы при Коваче, должно сохранить хорватскому тренеру работу. «Боруссия» и так в 2019 году далеко от себя образца первого круга, а тут ещё и такое унижение. Впрочем, для болельщиков оно уже привычно: последние 5 матчей на «Альянц Арене» Дортмунд проиграл 3:22, а последние 2 матча – 0:11.
Впрочем, в Испании и Италии о немецкой интриге могут только мечтать. Между лучшими командами Ла Лиги после вчерашнего матча не одно, а 11 очков.
«Атлетико» при Симеоне и так ни разу не обыгрывал «Барсу» в чемпионате, а тут ещё и Диего Коста на 28-й минуте почувствовал себя участником версус-батла и сказал про мать арбитра такое, что Хесус Хиль Мансано имел полное моральное право прописать Косте не прямую красную, а парочку ударов в область его поганого языка.
Диего вновь проявил свою гнилую сущность, подвёл команду, а «Барсе» не составило труда хладнокровно сдержать соперника и расправиться с ним в концовке. И это ещё Суарес сперва подвёл Месси, не забив после шикарного прохода Лео (на видео с 3.55). Но в итоге великолепнейшим образом забили и Луис, и Лео. Если «Барса» доберётся хотя бы до финала Лиги чемпионов, конкурентов в борьбе за «Золотой мяч» у аргентинца не предвидится. Месси забил 10 мячей в последних 6 матчах за «Барсу» – остаётся только посочувствовать «МЮ».
Ну а потерявшая свой лоск из-за несостоятельности одного из клубов вывеска «Ювентус» – «Милан» привлекала прежде всего личностями новых героев итальянского футбола – очередные мячи забили Кшиштоф Пёнтек (теперь лидер бомбардирской гонки Серии А, 21 гол) и Мойзе Кин.
19-летний игрок сборной Италии в отсутствие Криштиану тащит свои команды: Кин забил в 5-м матче подряд и в третьем подряд за «Ювентус», с начала марта на его счету 7 мячей в 8 матчах, хотя игроком старта он стал пока только в сборной.
Неделя в Италии прошла под знаком расистского скандала: Мойзе Кин подвергся оскорблениям, а Леонардо Бонуччи вместо того, чтобы завести обязательные для толерантного общества речи ляпнул, что вина болельщиков и его партнёра 50 на 50, чем навлёк на себя потоки ненависти. Примечательно, что в матче с «Миланом» Бонуччи привёз гол в свои ворота, а Кин забил победный в чужие.
Конечно, с турнирной точки зрения победа для «Юве» ничего не значила, но как следует напрячься и затащить без Роналду перед Лигой чемпионов было полезно. Кто знает, может на дальнейших стадиях главным героем станет уже Кин.
«Милан» же из-за этого поражения рискует вывалиться из лигочемпионской четвёрки: «Аталанта» отстаёт на одно очко и сегодня играет с «Интером». Ну а если бергамцы проиграют, это тоже не значит ничего хорошего для команды Гаттузо: «Интер» оторвётся от «Милана» на 7 очков и станет недосягаем.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: Sina Schuldt/DPA
Вывески «Барселона» – «Атлетико» и «Ювентус» – «Милан» вне контекста смотрятся не менее сочно, чем «Бавария» – «Боруссия», но главный матч выходных, без сомнения, был сыгран в Германии. Мюнхенцы убивают некогда интересный турнир, выиграв 6 чемпионатов подряд, но в этом сезоне впервые со времён Клоппа забрезжила надежда.
За 6 лет доминирования «Бавария» ни разу не финишировала с преимуществом менее чем в 10 очков, но приход Нико Ковача и смена поколений повлияли на игру команды: перед очной встречей баварцы уступали «Боруссии» 2 балла. Но вместо того, чтобы как минимум сохранить преимущество и воспользоваться уникальной возможностью взять титул, «Боруссия» провела удивительный в своей бездарности матч.
Хуммельс мог открыть счёт после подачи Тьяго с углового уже на 1-й минуте, но сделал это на 10-й. Матс вообще был неудержим, этот удар не стал последним в его исполнении после корнера. А на 17-й минуте Загаду ещё и подарил мяч Левандовски (поляк забил свой 200-й гол в Бундеслиге), хотя «Бавария» и без таких проявлений щедрости постоянно била по воротам и создавала моменты.
В первом тайме «Бавария» вынесла «Боруссию» 15-3 по ударам, 8-1 по ударам в створ и 4-0 по голам. После перерыва гости тоже не смогли сохранить лицо и лишь пропустили издевательский гол от Левандовски с линии вратарской.
За 6 туров до финиша у «Баварии» одно очков преимущества. Для нынешней команды это не гарантия: достаточно вспомнить, как в прошлом туре мюнхенцы сыграли вничью с «Фрайбургом», а на неделе в Кубке умудрились четырежды пропустить от «Хайденхайма», победив 5:4. Да и в последних двух турах предстоит сыграть с сильными «РБ Лейпциг» и «Айнтрахтом».
Однако немецкая классика должна сильно повлиять на психологическое состояние обеих команд. На волне такого уничтожения «Боруссии» «Баварии» вполне может докатить до победы в Бундеслиге и Кубке, а это, несмотря на регресс и скандалы при Коваче, должно сохранить хорватскому тренеру работу. «Боруссия» и так в 2019 году далеко от себя образца первого круга, а тут ещё и такое унижение. Впрочем, для болельщиков оно уже привычно: последние 5 матчей на «Альянц Арене» Дортмунд проиграл 3:22, а последние 2 матча – 0:11.
Впрочем, в Испании и Италии о немецкой интриге могут только мечтать. Между лучшими командами Ла Лиги после вчерашнего матча не одно, а 11 очков.
«Атлетико» при Симеоне и так ни разу не обыгрывал «Барсу» в чемпионате, а тут ещё и Диего Коста на 28-й минуте почувствовал себя участником версус-батла и сказал про мать арбитра такое, что Хесус Хиль Мансано имел полное моральное право прописать Косте не прямую красную, а парочку ударов в область его поганого языка.
Диего вновь проявил свою гнилую сущность, подвёл команду, а «Барсе» не составило труда хладнокровно сдержать соперника и расправиться с ним в концовке. И это ещё Суарес сперва подвёл Месси, не забив после шикарного прохода Лео (на видео с 3.55). Но в итоге великолепнейшим образом забили и Луис, и Лео. Если «Барса» доберётся хотя бы до финала Лиги чемпионов, конкурентов в борьбе за «Золотой мяч» у аргентинца не предвидится. Месси забил 10 мячей в последних 6 матчах за «Барсу» – остаётся только посочувствовать «МЮ».
Ну а потерявшая свой лоск из-за несостоятельности одного из клубов вывеска «Ювентус» – «Милан» привлекала прежде всего личностями новых героев итальянского футбола – очередные мячи забили Кшиштоф Пёнтек (теперь лидер бомбардирской гонки Серии А, 21 гол) и Мойзе Кин.
19-летний игрок сборной Италии в отсутствие Криштиану тащит свои команды: Кин забил в 5-м матче подряд и в третьем подряд за «Ювентус», с начала марта на его счету 7 мячей в 8 матчах, хотя игроком старта он стал пока только в сборной.
Неделя в Италии прошла под знаком расистского скандала: Мойзе Кин подвергся оскорблениям, а Леонардо Бонуччи вместо того, чтобы завести обязательные для толерантного общества речи ляпнул, что вина болельщиков и его партнёра 50 на 50, чем навлёк на себя потоки ненависти. Примечательно, что в матче с «Миланом» Бонуччи привёз гол в свои ворота, а Кин забил победный в чужие.
Конечно, с турнирной точки зрения победа для «Юве» ничего не значила, но как следует напрячься и затащить без Роналду перед Лигой чемпионов было полезно. Кто знает, может на дальнейших стадиях главным героем станет уже Кин.
«Милан» же из-за этого поражения рискует вывалиться из лигочемпионской четвёрки: «Аталанта» отстаёт на одно очко и сегодня играет с «Интером». Ну а если бергамцы проиграют, это тоже не значит ничего хорошего для команды Гаттузо: «Интер» оторвётся от «Милана» на 7 очков и станет недосягаем.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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