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Бавария
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РБ Лейпциг
Айнтрахт Ф
Боруссия М
Вольфсбург
Вердер
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Герта
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Фрайбург
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Германия Бундеслига 1 2018/19 
Германия: Бундеслига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Бавария 28 64
2 Боруссия Д 28 63
3 РБ Лейпциг 28 55
4 Айнтрахт Ф 28 52
5 Боруссия М 27 47
6 Вольфсбург 28 45
7 Вердер 27 42
8 Байер 28 42
9 Хоффенхайм 27 41
10 Фортуна 28 37
11 Герта 28 35
12 Майнц 28 33
13 Фрайбург 28 32
14 Шальке 04 28 26
15 Аугсбург 27 25
16 Штутгарт 28 21
17 Нюрнберг 28 17
18 Ганновер 96 28 14
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"Бавария" уже не отдаст чемпионство?



 

Да что вы знаете о боли? Пятёрка от «Баварии» вместо чемпионства и другие топ-матчи субботы

В Европе почему-то не подстроились под дерби всея Руси и играли свои топ-матчи во время и вскоре после битвы «Спартака» и ЦСКА. Rusfootball.info – о том, что мы пропустили вчера. Болельщикам Дортмунда пришлось гораздо тяжелее, чем спартаковцам.


Фото: Sina Schuldt/DPA


Вывески «Барселона» – «Атлетико» и «Ювентус» – «Милан» вне контекста смотрятся не менее сочно, чем «Бавария» – «Боруссия», но главный матч выходных, без сомнения, был сыгран в Германии. Мюнхенцы убивают некогда интересный турнир, выиграв 6 чемпионатов подряд, но в этом сезоне впервые со времён Клоппа забрезжила надежда.

За 6 лет доминирования «Бавария» ни разу не финишировала с преимуществом менее чем в 10 очков, но приход Нико Ковача и смена поколений повлияли на игру команды: перед очной встречей баварцы уступали «Боруссии» 2 балла. Но вместо того, чтобы как минимум сохранить преимущество и воспользоваться уникальной возможностью взять титул, «Боруссия» провела удивительный в своей бездарности матч.

Хуммельс мог открыть счёт после подачи Тьяго с углового уже на 1-й минуте, но сделал это на 10-й. Матс вообще был неудержим, этот удар не стал последним в его исполнении после корнера. А на 17-й минуте Загаду ещё и подарил мяч Левандовски (поляк забил свой 200-й гол в Бундеслиге), хотя «Бавария» и без таких проявлений щедрости постоянно била по воротам и создавала моменты.



В первом тайме «Бавария» вынесла «Боруссию» 15-3 по ударам, 8-1 по ударам в створ и 4-0 по голам. После перерыва гости тоже не смогли сохранить лицо и лишь пропустили издевательский гол от Левандовски с линии вратарской.

За 6 туров до финиша у «Баварии» одно очков преимущества. Для нынешней команды это не гарантия: достаточно вспомнить, как в прошлом туре мюнхенцы сыграли вничью с «Фрайбургом», а на неделе в Кубке умудрились четырежды пропустить от «Хайденхайма», победив 5:4. Да и в последних двух турах предстоит сыграть с сильными «РБ Лейпциг» и «Айнтрахтом».

Однако немецкая классика должна сильно повлиять на психологическое состояние обеих команд. На волне такого уничтожения «Боруссии» «Баварии» вполне может докатить до победы в Бундеслиге и Кубке, а это, несмотря на регресс и скандалы при Коваче, должно сохранить хорватскому тренеру работу. «Боруссия» и так в 2019 году далеко от себя образца первого круга, а тут ещё и такое унижение. Впрочем, для болельщиков оно уже привычно: последние 5 матчей на «Альянц Арене» Дортмунд проиграл 3:22, а последние 2 матча – 0:11.

Впрочем, в Испании и Италии о немецкой интриге могут только мечтать. Между лучшими командами Ла Лиги после вчерашнего матча не одно, а 11 очков.

«Атлетико» при Симеоне и так ни разу не обыгрывал «Барсу» в чемпионате, а тут ещё и Диего Коста на 28-й минуте почувствовал себя участником версус-батла и сказал про мать арбитра такое, что Хесус Хиль Мансано имел полное моральное право прописать Косте не прямую красную, а парочку ударов в область его поганого языка.

Диего вновь проявил свою гнилую сущность, подвёл команду, а «Барсе» не составило труда хладнокровно сдержать соперника и расправиться с ним в концовке. И это ещё Суарес сперва подвёл Месси, не забив после шикарного прохода Лео (на видео с 3.55). Но в итоге великолепнейшим образом забили и Луис, и Лео. Если «Барса» доберётся хотя бы до финала Лиги чемпионов, конкурентов в борьбе за «Золотой мяч» у аргентинца не предвидится. Месси забил 10 мячей в последних 6 матчах за «Барсу» – остаётся только посочувствовать «МЮ».



Ну а потерявшая свой лоск из-за несостоятельности одного из клубов вывеска «Ювентус» – «Милан» привлекала прежде всего личностями новых героев итальянского футбола – очередные мячи забили Кшиштоф Пёнтек (теперь лидер бомбардирской гонки Серии А, 21 гол) и Мойзе Кин.

19-летний игрок сборной Италии в отсутствие Криштиану тащит свои команды: Кин забил в 5-м матче подряд и в третьем подряд за «Ювентус», с начала марта на его счету 7 мячей в 8 матчах, хотя игроком старта он стал пока только в сборной.

Неделя в Италии прошла под знаком расистского скандала: Мойзе Кин подвергся оскорблениям, а Леонардо Бонуччи вместо того, чтобы завести обязательные для толерантного общества речи ляпнул, что вина болельщиков и его партнёра 50 на 50, чем навлёк на себя потоки ненависти. Примечательно, что в матче с «Миланом» Бонуччи привёз гол в свои ворота, а Кин забил победный в чужие.



Конечно, с турнирной точки зрения победа для «Юве» ничего не значила, но как следует напрячься и затащить без Роналду перед Лигой чемпионов было полезно. Кто знает, может на дальнейших стадиях главным героем станет уже Кин.

«Милан» же из-за этого поражения рискует вывалиться из лигочемпионской четвёрки: «Аталанта» отстаёт на одно очко и сегодня играет с «Интером». Ну а если бергамцы проиграют, это тоже не значит ничего хорошего для команды Гаттузо: «Интер» оторвётся от «Милана» на 7 очков и станет недосягаем.

Роман Гуськов, Rusfootball.info
Теги: Бавария Боруссия Д Ювентус Милан Кин Пёнтек Барселона Атлетико Левандовски Месси Коста
Сегодня, 10:38
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