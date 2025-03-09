"Стажировка в "Алавесе"? У меня действительно было предложение из этого клуба, когда развивалась тема со стажировками. Звали и в "Алавес", и в "Сельту", и в "Эспаньол". Другое дело, что в связи с нынешней ситуацией не решался туда лететь. В интервью испанской прессе я сказал, что пока у меня нет возможности приехать в Испанию. Я отношусь к этому спокойно", - цитирует Мостового Sport24.
Ранее спортивный директор испанского "Алавеса" заявил, что Александра Мостового приглашали на стажировку в клуб, однако в команде не готовы предложить специалисту пост главного тренера.
Александр Мостовой выступал за испанский "Алавес", "Сельту", а также за французские "Страсбур", "Кан" и португальскую "Бенфику". По завершении карьеры Мостовой ни разу не работал тренером.
Ранее стало известно, что Мостовой завершил обучение на тренерскую лицензию УЕФА категории "А". Александр Мостовой проходил стажировку в московском "Динамо". Россиянин заявил, что не будет рассматривать предложения по работе из Первой Лиги, так как хочет работать в РПЛ или Европе.
Мостовой: у меня было предложение о стажировке в "Алавесе"
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой рассказал о приглашении в испанский "Алавес".
Фото: РФС