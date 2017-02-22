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Александр Кержаков опроверг информацию, что руководство "Зенита" высказало недовольство игроками (5)
"Ростов" объявил о старте продажи билетов на матч со "Спартой"
Билеты на гостевой матч Лиги Европы со "Спартой" можно будет купить, начиная с сегодняшнего дня. Те, кто не подавал в клуб предварительную заявку до 16 февраля, смогут купить билеты 23 февраля с 19:00 до 20:00, если таковые будут в наличии.
"Уважаемые болельщики, в связи с большим количеством заявок убедительно просим вас выкупать свои билеты сегодня, если вы уже находитесь в Праге. Билеты вы сможете купить только за евро. Стоимость – 15 евро. Просим вас давать деньги под расчет. Один человек сможет выкупить несколько билетов, если назовет имена, фамилии и номера броней. Предупреждаем, что вход на стадион с рюкзаками и сумками запрещен", - говорится в сообщении на официальном сайте "Ростова".
"Уважаемые болельщики, в связи с большим количеством заявок убедительно просим вас выкупать свои билеты сегодня, если вы уже находитесь в Праге. Билеты вы сможете купить только за евро. Стоимость – 15 евро. Просим вас давать деньги под расчет. Один человек сможет выкупить несколько билетов, если назовет имена, фамилии и номера броней. Предупреждаем, что вход на стадион с рюкзаками и сумками запрещен", - говорится в сообщении на официальном сайте "Ростова".
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