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Сослан Джанаев пропустил тренировку "Ростова" накануне матча со "Спартой"

Вратарь "Ростова" Сослан Джанаев пропустил тренировку команды накануне ответной игры с пражской "Спартой" в 1/16 финала Лиги Европы, передает ТАСС.

Джанаев из-за проблем с левым плечом пропустил первый матч команд, который завершился домашней победой ростовчан со счетом 4:0. Ворота "Ростова" защищал Никита Медведев.

В среду на тренировке вместе с Медведевым занимались Иван Комиссаров и Евгений Гошев. На пресс-конференции перед занятием главный тренер ростовчан Иван Данильянц отметил, что проблемы с плечом до сих пор беспокоят Джанаева и вопрос его участия в предстоящей игре будет решаться в четверг.
Теги: Джанаев Ростов Спарта
Вчера, 23:16
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