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18:14
Жозе Моуринью: это плохая жеребьевка, потому что нам будет противостоять непростой соперник (5)
Жозе Моуринью: это плохая жеребьевка, потому что нам будет противостоять непростой соперник (5)
17:47
Сергей Юран: Смолову стоит "окунуться" в чемпионаты Германии или Англии. Потенциал для этого есть (1)
Сергей Юран: Смолову стоит "окунуться" в чемпионаты Германии или Англии. Потенциал для этого есть (1)
16:45
Алексей Герасименко: в "Динамо" Лобановского разговоры о "весеннем" футболе были в пользу бедных
Алексей Герасименко: в "Динамо" Лобановского разговоры о "весеннем" футболе были в пользу бедных
16:30
Для "Краснодара" - комфортная, для "Ростова" - великолепная! Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы (2)
Для "Краснодара" - комфортная, для "Ростова" - великолепная! Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы (2)
15:09
Сергей Гуренко: если Лоськов способен составить конкуренцию, то нужно весь "Локомотив" разогнать (2)
Сергей Гуренко: если Лоськов способен составить конкуренцию, то нужно весь "Локомотив" разогнать (2)
14:01
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13:56
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Нобель Арустамян: Смолов отверг два предложения от китайских клубов с зарплатой 7,5 и 10 млн евро (10)
10:59
Радослав Ковач: есть только одна команда, в которую Караваев может перейти, - это "Спартак" (23)
Радослав Ковач: есть только одна команда, в которую Караваев может перейти, - это "Спартак" (23)
Игорь Шалимов: жребий считаю нормальным. Могло быть хуже, но могло и лучше
Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов прокомментировал итоги жеребьёвки 1/8 финала Лиги Европы. Напомним, "быки" сыграют против "Сельты".
"Жребий считаю нормальным. Могло быть хуже, но могло и лучше. В любом случае всё покажет игра, в которой многое будет зависеть от нас самих. Сейчас получим полную информацию о сопернике, посмотрим его последние матчи.
"Сельта" – представитель Испании, а в этом чемпионате все предпочитают играть в техничный футбол, делают ставку на атаку. И это хорошо. Матчи должны получиться интересными, и, может быть, нам даже удобнее играть против такого типа команд", — цитирует Шалимова официальный сайт "Краснодара".
"Жребий считаю нормальным. Могло быть хуже, но могло и лучше. В любом случае всё покажет игра, в которой многое будет зависеть от нас самих. Сейчас получим полную информацию о сопернике, посмотрим его последние матчи.
"Сельта" – представитель Испании, а в этом чемпионате все предпочитают играть в техничный футбол, делают ставку на атаку. И это хорошо. Матчи должны получиться интересными, и, может быть, нам даже удобнее играть против такого типа команд", — цитирует Шалимова официальный сайт "Краснодара".
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