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Игорь Шалимов: жребий считаю нормальным. Могло быть хуже, но могло и лучше

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов прокомментировал итоги жеребьёвки 1/8 финала Лиги Европы. Напомним, "быки" сыграют против "Сельты".

"Жребий считаю нормальным. Могло быть хуже, но могло и лучше. В любом случае всё покажет игра, в которой многое будет зависеть от нас самих. Сейчас получим полную информацию о сопернике, посмотрим его последние матчи.

"Сельта" – представитель Испании, а в этом чемпионате все предпочитают играть в техничный футбол, делают ставку на атаку. И это хорошо. Матчи должны получиться интересными, и, может быть, нам даже удобнее играть против такого типа команд", — цитирует Шалимова официальный сайт "Краснодара".
Теги: Шалимов Сельта Краснодар
Сегодня, 18:28
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