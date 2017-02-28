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Федор Кудряшов: в одном из интервью говорил, что хочу сыграть против "МЮ"

Защитник "Ростова" Федор Кудряшов заявил, что рад встрече с "Манчестер Юнайтед" в рамках 1/8 финала Лиги Европы, но пока не готов говорить о шансах на выход в четвертьфинал.

"Я очень рад таким результатам жеребьевки, я ведь в одном из интервью говорил, что хочу сыграть против "МЮ". Но, на мой взгляд, нет соперников ни проще, ни слабее – все серьезные. Конечно, приятно играть дома, когда наши болельщики так горячо нас поддерживают, но о шансах, даже в условиях первого домашнего матча, ничего нельзя говорить. Главное для нас - выложиться на 200% и биться друг за друга, а там мы увидим, какой нас ожидает результат", - цитирует Кудряшова "Р-Спорт".
Теги: Кудряшов Ростов Манчестер Юнайтед
Сегодня, 20:51
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