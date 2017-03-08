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Полоз и Джанаев готовятся к матчу с "Манчестер Юнайтед"
Голкипер Сослан Джанаев и нападающий Дмитрий Полоз в составе "Ростова" готовятся к первому матчу 1/8 финала Лиги Европы с "Манчестер Юнайтед", который состоится 9 марта, сообщил главный тренер ростовчан Иван Данильянц.
Ранее оба футболиста пропустили игру 18-го тура РФПЛ с "Томью" (6:0).
"Все готовятся к матчу без исключения, в том числе Сослан Джанаев и Дмитрий Полоз. Какое решение примет тренерский штаб и кто выйдет в стартовом составе, будет известно завтра перед матчем", - цитирует Данильянца "Чемпионат.сом".
Ранее оба футболиста пропустили игру 18-го тура РФПЛ с "Томью" (6:0).
"Все готовятся к матчу без исключения, в том числе Сослан Джанаев и Дмитрий Полоз. Какое решение примет тренерский штаб и кто выйдет в стартовом составе, будет известно завтра перед матчем", - цитирует Данильянца "Чемпионат.сом".
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