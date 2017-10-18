Матео Сушич: у "Локомотива" есть 25 хороших футболистов, сложно из них выбрать лучшего

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как сыграют ЦСКА и "Базель"?
Новости партнеров
Лента новостей:
19:03
Евгений Бушманов: игра без болельщиков? Не стоит этой ситуации придавать слишком большого значения
Евгений Бушманов: игра без болельщиков? Не стоит этой ситуации придавать слишком большого значения
18:41
Андрей Канчельскис: думаю, если бы "Севилья" забила второй гол, игра перевернулась бы в другую сторону (3)
Андрей Канчельскис: думаю, если бы "Севилья" забила второй гол, игра перевернулась бы в другую сторону (3)
17:18
Сергей Павлов возглавил "Ротор" (2)
Сергей Павлов возглавил "Ротор" (2)
15:55
Журналист As: болельщики "Спартака" создали потрясающую атмосферу, никакой агрессии я не видел (1)
Журналист As: болельщики "Спартака" создали потрясающую атмосферу, никакой агрессии я не видел (1)
15:32
Василий Уткин - о "Спартаке": никто не радовал настолько круто, это просто именины сердца (14)
Василий Уткин - о "Спартаке": никто не радовал настолько круто, это просто именины сердца (14)
13:58
Марко Трабукки: вот молодец Каррера - 5 иностранцев бегают за "Спартак" в ЛЧ и целых 6 россиян! (9)
Марко Трабукки: вот молодец Каррера - 5 иностранцев бегают за "Спартак" в ЛЧ и целых 6 россиян! (9)
13:11
Александр Кокорин: это будет матч "Зенита" с "Русенборгом", а не мое противостояние с Бендтнером (3)
Александр Кокорин: это будет матч "Зенита" с "Русенборгом", а не мое противостояние с Бендтнером (3)
12:38
Лоренсо Мельгарехо: Каррера хотел, чтобы я боролся за каждый мяч и побеждал в единоборствах (11)
Лоренсо Мельгарехо: Каррера хотел, чтобы я боролся за каждый мяч и побеждал в единоборствах (11)
Матео Сушич: у "Локомотива" есть 25 хороших футболистов, сложно из них выбрать лучшего
Капитан "Шерифа" Матео Сушич заявил, что "Локомотив" имеет 25 хороших игроков, из которых сложно выделить лучшего.
"У "Локомотива" есть 25 хороших футболистов, сложно из них выбрать лучшего. Завтра посмотрим.
Будет тяжелая игра, но мы хотим показать, что мы сильная команда. Нам нужно набирать очки, чтобы выйти дальше, поэтому мы хотим выиграть. Для города Тирасполя - это важная игра, а для игроков это такой же матч, как против "Копенгагена" и "Фастава". Думаю, завтра будет очень интересная игра", - приводит слова Сушича ТАСС.
"У "Локомотива" есть 25 хороших футболистов, сложно из них выбрать лучшего. Завтра посмотрим.
Будет тяжелая игра, но мы хотим показать, что мы сильная команда. Нам нужно набирать очки, чтобы выйти дальше, поэтому мы хотим выиграть. Для города Тирасполя - это важная игра, а для игроков это такой же матч, как против "Копенгагена" и "Фастава". Думаю, завтра будет очень интересная игра", - приводит слова Сушича ТАСС.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.