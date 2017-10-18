Опрос:

Как сыграют ЦСКА и "Базель"?
Показать все опросы

Новости партнеров

Матео Сушич: у "Локомотива" есть 25 хороших футболистов, сложно из них выбрать лучшего

Капитан "Шерифа" Матео Сушич заявил, что "Локомотив" имеет 25 хороших игроков, из которых сложно выделить лучшего.

"У "Локомотива" есть 25 хороших футболистов, сложно из них выбрать лучшего. Завтра посмотрим.

Будет тяжелая игра, но мы хотим показать, что мы сильная команда. Нам нужно набирать очки, чтобы выйти дальше, поэтому мы хотим выиграть. Для города Тирасполя - это важная игра, а для игроков это такой же матч, как против "Копенгагена" и "Фастава". Думаю, завтра будет очень интересная игра", - приводит слова Сушича ТАСС.
Теги: Шериф Локомотив
Сегодня, 19:27
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.