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Алексей Миранчук: должны сделать все, чтобы уехать отсюда с тремя очками

Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук поделился ожиданиями от предстоящего матча Лиги Европы с "Шерифом".

17 октября Алексей вместе с братом Антоном отпраздновали свои день рождения.

"Поздравили как обычно, отметили на базе, все высказали какие-то пожелания, все как обычно. Хотелось бы, чтобы мы сами себе преподнесли подарок в виде завтрашней победы.

У нас есть предстоящая игра, в которой мы будем отталкиваться от выводов, сделанных по игре с "Уфой" в чемпионате России (0:1). Будем делать все возможное, чтобы сыграть другой матч. Это Лига Европы, мы провели много игр в чемпионате, поэтому должны сделать все, чтобы уехать отсюда с тремя очками", - цитирует Миранчука ТАСС.
Теги: Миранчук Локомотив Шериф
Сегодня, 21:42
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