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Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Вячеслав Булавин: "Зениту" надо опасаться стандартных положений "Русенборга"
Бывший футболист "Зенита" Вячеслав Булавин поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги Европы с "Русенборгом".
"Нужно принять во внимание последнюю игру "Зенита" с "Арсеналом". Футболисты должны компенсировать этот проигрыш в сегодняшнем матче: показать свою лучшую игру и порадовать зрителей. Победа и только победа. Настрой у питерцев будет очень серьёзным. Много они давить и атаковать будут.
Что касается "Русенборга", то голов ожидать можно, потому что в принципе это северная страна и футбол привержен больше силовой манере игры. На стандартных положениях — большое преимущество. Надо опасаться стандартных положений со стороны "Русенборга", которые будут, как и опасные моменты. Но высокая концентрация футболистов Манчини не позволит разогнаться игрокам норвежской команды.
Будет сухая победа "Зенита" со счётом 2:0", - цитирует Булавина "Чемпионат.сом".
"Нужно принять во внимание последнюю игру "Зенита" с "Арсеналом". Футболисты должны компенсировать этот проигрыш в сегодняшнем матче: показать свою лучшую игру и порадовать зрителей. Победа и только победа. Настрой у питерцев будет очень серьёзным. Много они давить и атаковать будут.
Что касается "Русенборга", то голов ожидать можно, потому что в принципе это северная страна и футбол привержен больше силовой манере игры. На стандартных положениях — большое преимущество. Надо опасаться стандартных положений со стороны "Русенборга", которые будут, как и опасные моменты. Но высокая концентрация футболистов Манчини не позволит разогнаться игрокам норвежской команды.
Будет сухая победа "Зенита" со счётом 2:0", - цитирует Булавина "Чемпионат.сом".
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