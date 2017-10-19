Опрос:

Новости партнеров

Вячеслав Булавин: "Зениту" надо опасаться стандартных положений "Русенборга"

Бывший футболист "Зенита" Вячеслав Булавин поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги Европы с "Русенборгом".

"Нужно принять во внимание последнюю игру "Зенита" с "Арсеналом". Футболисты должны компенсировать этот проигрыш в сегодняшнем матче: показать свою лучшую игру и порадовать зрителей. Победа и только победа. Настрой у питерцев будет очень серьёзным. Много они давить и атаковать будут.

Что касается "Русенборга", то голов ожидать можно, потому что в принципе это северная страна и футбол привержен больше силовой манере игры. На стандартных положениях — большое преимущество. Надо опасаться стандартных положений со стороны "Русенборга", которые будут, как и опасные моменты. Но высокая концентрация футболистов Манчини не позволит разогнаться игрокам норвежской команды.

Будет сухая победа "Зенита" со счётом 2:0", - цитирует Булавина "Чемпионат.сом".
Теги: Булавин Зенит Русенборг
Сегодня, 19:21
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.